Samuel Almeida em 73.º na qualificação do slalom gigante

O português Samuel Almeida foi 73.º na qualificação do slalom gigante dos Mundiais de esqui alpino, que se estão a disputar em Are, na Suécia.

Na primeira corrida da qualificação, Almeida foi 69.º, com 1.10,95 minutos, e na segunda foi 76.º, com 1.13,43, terminando com o 73.º lugar global, com 2.24,38, a 12,33 segundos do sueco Axel Lindqvist, melhor da qualificação.

As duas corridas da final disputam-se na sexta-feira.

Também esta quinta-feira, na final do slalom gigante feminino, a portuguesa Vanina Guerillot ficou de fora da segunda corrida, ao ser 65.ª classificada na primeira, com 1.11,29 minutos.

Petra Vlhova tornou-se na primeira eslovaca a ser campeã do mundo de esqui alpino, ao vencer o slalom gigante, à frente da alemã Viktoria Rebensburg e a norte-americana Mikaela Shiffrin.