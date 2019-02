Morreu carbonizado em casa

Um homem morreu esta quinta-feira carbonizado num incêndio num prédio na Rua Amadeu Sousa Cardoso, na zona do Laranjeiro, em Almada, distrito de Setúbal, informou fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o incêndio foi dado às 14h25 e o incêndio teve início numa arrecadação do sétimo andar, onde foi encontrado o corpo do homem.

As autoridades explicaram que o edifício foi evacuado, tendo sido retiradas sete pessoas do edifício, uma das quais assistida no local.

Foram acionados seis carros e 20 operacionais dos Bombeiros de Cacilhas, três automóveis e seis operacionais da Polícia de Segurança Pública (PSP) e um veículo com um operacional da Proteção Civil de Almada.

A Polícia Judiciária foi também para o local.