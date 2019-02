Presidente do Mónaco pede desculpa a Leonardo Jardim e despede "vice"

O Mónaco anunciou, esta quinta-feira, a saída de Vadim Vasilyev da vice-presidência do clube.

Em comunicado, o presidente do Mónaco, Dmitry Rybolovlev, que voltou recentemente a envolver-se diretamente na "resolução dos problemas do clube", enalteceu os sucessos alcançados com Vasilyev, no entanto, assinalou que "foram cometidos erros importantes no último ano que levaram aos piores resultados desportivos do clube em sete anos".

"Em particular, quis ligar pessoalmente a Leonardo Jardim e pedir-lhe desculpa pelo erro cometido em outubro [despedimento do treinador português]. Pedi-lhe que voltasse ao clube para liderar a equipa e validei todas as propostas dele sobre contratações para a janela de transferências de inverno", escreveu o presidente do Mónaco, em clara "alfinetada" ao agora ex-vice-presidente.

Tendo tomado um conjunto de decisões que "foram difíceis, mas necessárias", Rybolovlev decidiu que "é tempo de mudança". Um dos sacrificados é Vadim Vasilyev.

O presidente do Mónaco terá, até 22 de fevereiro, de anunciar um novo nome para o cargo de vice-presidente. Na mesma mensagem garante que, apesar de o clube estar a "passar por um duro período de crise", tem a plena convicção de que o clube vai "alcançar os objetivos", nomeadamente a permanência no principal escalão do futebol francês.

O Mónaco, que tem Leonardo Jardim de volta ao leme, está no 18.º lugar do campeonato, com 19 pontos, menos um que o primeiro clube acima da linha de água, ainda que com mais um jogo.