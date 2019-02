O Sporting está a negociar o empréstimo do avançado holandês Luc Castaignos, segundo avança o jornal "O Jogo".

O ponta-de-lança de 26 anos termina contrato no final da época, está afastado da equipa principal e tem treinado com a formação sub-23 leonina. Esta temporada, Castaignos fez quatro partidas: 90 minutos frente ao Loures para a Taça de Portugal, e 29 minutos distribuídos por três partidas para o campeonato, contra o Benfica, Feirense e Braga.

Castaignos chegou ao Sporting em 2016/17 e fez um total de 13 jogos às ordens de Jorge Jesus, sem apontar qualquer golo. Na última época, o avançado regressou à Holanda, ao Vitesse, por empréstimo.

Sem perspetivas de renovação de contrato no Sporting, a direção leonina pretende emprestar o avançado ao Sion nos últimos meses de contrato. O clube suíço avançou com uma proposta de empréstimo, em que se encarrega de parte do salário.

Antes de chegar ao Sporting, Castaignos representou o Feyenoord, Inter de Milão e Twente.