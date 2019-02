Gonzalo Plata "espera ficar muitos anos" no Sporting

Depois de ter falado numa "saída rápida do Sporting", Gonzalo Plata já pensa em ficar vários anos em Alvalade. A garantia foi dada pelo próprio avançado equatoriano a Bola Branca, que espera dar muitas alegrias aos adeptos leoninos:

"Quero provar o meu valor no Sporting, e espero ficar por muitos anos e dar muitas alegrias à massa associativa, que é enorme e exigente. Depois veremos o que acontece. Mas vou para o Sporting para ficar e sem pensar já no que pode acontecer daqui a alguns anos".

Plata causou polémica quando disse que "poderá sair rapidamente para um clube maior, se trabalhar bem", após a conquista do campeonato sul-americano de sub-20. As declarações desagradaram os adeptos do Sporting, e o jovem prodígio retratou-se publicamente e diz que as suas declarações foram "mal interpretadas".

O avançado de 18 anos assinou contrato até 2024, e com uma cláusula de recisão de 60 milhões de euros.