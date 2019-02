Liga dos Campeões

Adrián López e o golo decisivo em Roma: "Estamos muito dentro da eliminatória"

14 fev, 2019 - 14:17 • Redação

Avançado espanhol, em final de contrato com o FC Porto, reconhece a importância do golo apontado no Olímpico de Roma, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.