Despedimento de Mourinho custou 22 milhões ao Manchester United

O Manchester United anunciou, esta quinta-feira, no relatório e contas trimestrais, que pagou cerca de 22,2 milhões de euros para demitir o treinador português José Mourinho.

"Custos excecionais do trimestre foram de 19,6 milhões de libras, referentes à indemnização do antigo treinador e da restante equipa técnica, devido à saída do cargo", pode ler-se na nota do clube.



Mourinho deixou os "red devils" a 18 de dezembro, substituído por Ole Gunnar Solskjaer, técnico norueguês que orientará a equipa até ao final da época.

Apesar da elevada despesa com a saída de Mourinho, o Manchester United anunciou um valor recorde nas receitas operacionais do clube. Os "red devils" anunciaram o valor de 237 milhões de euros durante o trimestre, com uma previsão anual a rondar os 700 milhões de euros.