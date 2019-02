"FC Porto perde criatividade sem Brahimi e profundidade sem Marega"

Manuel José, antigo jogador do FC Porto e Vitória de Setúbal, acredita que ausências de Brahimi e Marega são baixas de peso para Sérgio Conceição, que retiram "criatividade e profundidade" para a partida frente aos sadinos. No entanto, em declarações a Bola Branca, o atual jogador de 38 anos, hoje ao serviço do Candal, aprova as soluções no plantel portista:

"O FC Porto tem plantel para corresponder, mas são dois jogadores influentes no FC Porto e a prova disso é que são sempre titulares, sempre que estão aptos. Sem Brahimi há menos criatividade nas faixas, e sem Marega, há menos profundidade".

Formado no FC Porto, o médio representou o Vitória de Setúbal por empréstimo dos dragões em 2003/2004, e aponta favoritismo ao líder do campeonato, mas avisa que a jornada europeia em Roma, além de ter deixado mazelas em Brahimi, pode retirar frescura física ao emblema portuense:



"Se não resolver o jogo na primeira parte, o cansaço pode ter uma grande influência. Há um acumular de jogos seguidos e os jogadores vão ressentindo. O Brahimi sofreu uma entorse, mas a lesão do Marega tem a ver com o desgaste, claro".

Em declarações a Bola Branca, Manuel José alerta que é preciso "marcar cedo e entrar forte" na partida para evitar que o desgaste jogue a favor do clube orientado por Sandro. O extremo aposta num Vitória "à procura do erro" para surpreender a equipa de Conceição, embora aponte "claro favoritismo" aos azuis e brancos.



No atual contexto, Manuel José não acredita que a perda de pontos para o rival Benfica prejudicará a ação dos jogadores portistas, na sua opinião habituados a estas situações: "Já no ano passado o FC Porto perdeu a vantagem que tinha, e voltou a chegar à frente. Os jogadores estão preparados para lidar com esta pressão".



O FC Porto recebe o Vitória de Setúbal no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo a contar para a 22ª jornada da I Liga, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.