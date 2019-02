Oceano: "A Liga Europa é a tábua de salvação da época do Villarreal"

Oceano, antigo capitão do Sporting e internacional português, diz que os leões são favoritos frente a um Villarreal "que está a desiludir os seus adeptos" esta temporada. Em declarações a Bola Branca, o antigo jogador de 56 anos faz a antevisão de uma eliminatória complicada para os leões:

"Os jogos a eliminar são sempre difíceis. O Villarreal não está a fazer uma boa campanha na liga espanhola, está a desiludir os adeptos, e a competição europeia é uma tábua de salvação para a época. O Sporting vai ter dificuldades, mas acho que é favorito", começou por dizer.

O antigo médio considera que o Sporting deve dar a máxima atenção à Liga Europa, competição onde os leões podem ter aspirações de chegar longe: "É uma prova importante para todas as equipas. Ir até ao fim seria meritório para o clube e o Sporting tem hipóteses de ir até ao fim e quiçá até ganhar. Não pode ser encarada como a salvação da época, mas sim como mais uma prova importante em que devem entrar para ganhar".

Braga é mais uma galinha na "luta pelo poleiro", mas aumenta qualidade do campeonato

Oceano, que deve continuar a trabalhar como adjunto de Carlos Queiroz, agora na selecção da Colômbia, falou também do momento do campeonato, elogiando a prestação do Sporting de Braga que visita Alvalade no próximo domingo:



"O campeonato está em aberto, muito equilibrado. É de aplaudir as prestações do Braga, que se intrometeu na luta pelo títuloe e é uma lufada de ar fresco no campeonato, que já não está preso a três equipas. São mais equipas na luta pelo poleiro, o que significa que vão perder mais pontos até ao fim. Estamos agora a entrar na fase decisiva e agora é que não se podem perder pontos".

Olhando para o trabalho no Sporting, de Frederico Varandas como presidente e de Marcel Keizer como treinador, Oceano considera que assim acima de tudo, neste momento é possível trabalhar com mais tranquilidade, comparando com a última temporada:

"Já não há tantas coisas negativas como no passado, não esqueço o que aconteceu com os jogadores, que foi muito grave. Agora há mais tranquilidade, e nesse cenários os resultados acabam por aparecer com maior frequência".

O Sporting recebe o Villarreal esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio de Alvalade, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.