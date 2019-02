Cardeal irlandês é o novo camerlengo do Vaticano

A Santa Sé comunicou esta quinta-feira a escolha de um novo camerlengo do Vaticano.

O cargo, que estava desocupado desde a morte do cardeal Tauran, passa a ser ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, que é também o responsável pelo dicastério para os Leigos, Família e Vida.

Kevin Farrell tornou-se conhecido dos portugueses por ter sido o escolhido para anunciar oficial e publicamente a escolha de Lisboa para organizar a próxima Jornada Mundial da Juventude, que se vai realizar em 2022.

Do ponto de vista mediático, a principal função do camerlengo é de anunciar ao mundo a escolha do próximo Papa. Mas a responsabilidade do cargo é bastante maior do que isso e inclui o governo da Santa Sé durante o período de “sede vacante”, isto é, entre a morte ou resignação de um Papa e a escolha de um sucessor.

É também o camerlengo que dirige todo o cerimonial que decorre entre a eleição do novo Papa e a sua apresentação pública.

O cardeal Kevin Farrell nasceu em Dublin, mas grande parte da sua carreira eclesiástica foi passada nos Estados Unidos, onde chegou a ser bispo auxiliar de Washington, entre 2001 e 2007.