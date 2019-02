Nélson: "Bruno Lage recuperou a identidade do Benfica"

Nélson, antigo jogador do Benfica, não podia estar mais otimista em relação à entrada em campo do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa. As águias jogam esta quinta-feira em Istambul, diante do Galatasaray, e o antigo lateral encarnado acredita que as exibições protagonizadas sob o comando de Bruno Lage terão continuidade na competição da UEFA:

"O Benfica passa por um bom momento, com um bom futebol. Recuperaram a identidade do Benfica e, para quem os vê jogar, transmitem segurança e tranquilidade", refere Nélson, de 35 anos, em Bola Branca.

Grimaldo, Pizzi e Jonas são baixas para o embate com os turcos. No entanto, estas ausências são desvalorizadas pelo antigo internacional português, apesar de reconhecer o peso dos jogadores:

"São jogadores importantes no que é o bloco forte do Benfica, mas o Benfica está com uma boa dinâmica. Substitutos à altura? Sim, quem vê o Benfica jogar, vê uma equipa solidária e forte. E quem entra e quem sai, perante isso e pela experiência que tenho, não se nota tanto", reforça, ao mesmo tempo que deseja sucesso a Bruno Lage:



"Está a demonstrar o valor que tem. Espero que consiga ter êxito no Benfica", conclui.

O Galatasaray-Benfica está marcado para esta quinta-feira, às 17h55, na Turquia, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.