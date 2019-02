PJ recupera réplica da "Roda da Vida", escultura no túmulo de D. Pedro I

A Polícia Judiciária anuncia que recuperou uma escultura que, em 2005, tinha sido roubada de um museu gerido pelo Mosteiro de Alcobaça. Trata-se de uma obra de arte centenária (1907), réplica da "Roda da Vida", embutida no túmulo de D. Pedro I.

"A peça agora recuperada, que se descreve como sendo uma escultura em gesso que reproduz a “Roda da Vida” que se encontra na cabeceira do túmulo de D. Pedro I, produzida pelo escultor António Augusto da Costa Motta, havia sido subtraída por volta do ano de 2005 de um museu gerido pelo Mosteiro de Alcobaça, situado nesta cidade", lê-se no comunicado.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da Judiciária, o suspeito do roubo era o gestor do Mosteiro de Alcobaça, à data dos acontecimentos.

De acordo com a Judiciária, a peça já foi "devolvida à origem e já se encontra à guarda do Mosteiro de Alcobaça".



A "Roda da Vida", no túmulo de D. Pedro I, no Mosteiro de Alcobaça.