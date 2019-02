Plata afinal vai integrar a equipa sub-23 do Sporting

Gonzalo Plata vai começar pela equipa sub-23 do Sporting. A confirmação é dada pelo próprio, em declarações a Bola Branca, depois de ter afirmado à rádio equatoriana "Área Deportiva FM" que iria integrar o plantel principal:

"É natural que um jogador queira o máximo para a sua carreira. Sei bem que o caminho é longo e que terei de trabalhar. Vou começar pela equipa sub-23 e trabalhar muito para no futuro chegar à equipa principal. Quando chegar a Portugal, vou trabalhar ainda mais para justificar a aposta que o Sporting fez em mim", começou por dizer.



Aos microfones da rádio equatoriana, Plata tinha afirmado que a integração no plantel principal era um dos principais motivos pelo qual assinou pelo clube de Alvalade: "Se fosse para o Barcelona, iria para La Masía [academia do clube espanhol] e não vai ser assim no Sporting. O Barcelona continua a falar comigo, mas por agora não vou. Quero jogar".

O extremo de 18 anos assinou contrato até 2024 com o clube leonino e fica blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.