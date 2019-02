Gonzalo Plata a Bola Branca: "É natural que um jogador queira o melhor para a sua carreira"

Gonzalo Plata, avançado do Sporting, explicou a Bola Branca as declarações que causaram polémica entre os adeptos do Sporting. O equatoriano de 18 anos disse que "poderá sair rapidamente para um clube maior, se trabalhar bem", após a conquista do campeonato sul-americano de sub-20.

As declarações não caíram bem aos adeptos leoninos, e Plata retratou-se em declarações a Bola Branca. O avançado equatoriano afirma que "é natural que um jogador queira o melhor para a sua carreira", e fala em "má interpretação das suas palavras".

"É normal que um jogador queira o máximo para a sua carreira. Sei bem que o caminho é longo e que terei de trabalhar. Vou começar pela equipa sub-23 e trabalhar muito para no futuro chegar à equipa principal. Quando chegar a Portugal, vou trabalhar ainda mais para justificar a aposta que o Sporting fez em mim", começou por dizer.



O avançado equatoriano diz que a intenção das suas declarações foram mal interpretadas, e reforça os seus ídolos que passaram por Alcochete:

"Há quem interprete as coisas de forma errada e para que não haja equívocos, afirmo que vou para um grande clube, que deu a conhecer ao mundo Cristiano Ronaldo e Luís Figo, entre outros".

Plata, que assinou contrato até 2024, e com uma cláusula de recisão de 60 milhões de euros, quer ficar no Sporting durante vários anos e corresponder às expectativas dos adeptos:

"Quero provar no Sporting o meu valor e espero ficar por muitos anos e dar muitas alegrias à massa associativa que é enorme e exigente. Depois veremos o que acontece. Mas vou para o Sporting para ficar e sem pensar já no que pode acontecer daqui a alguns anos", rematou.