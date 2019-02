Japão chama por Dankler com despedida marcada para o Dragão

O defesa central Dankler está de saída do Vitória de Setúbal para um clube japonês, que se prepara para bater a cláusula de rescisão de 500 mil euros, segundo avança o jornal "A Bola".

O emblema sadino recusou uma proposta inicial, com a intenção de manter o brasileiro pelo menos até ao final da temporada, mas o clube nipónico, ainda por identificar, vai pagar o total da cláusula de recisão presente no contrato de Dankler.

O brasileiro de 27 anos é um dos indiscutíveis na defesa do Vitória de Setúbal, com 23 jogos somados esta época. Dankler chegou no verão ao clube sadino, depois da despromoção do Estoril, e assinou um contrato válido por duas temporadas, até 2020.

Tudo aponta que a despedida de Dankler pode ser já o próximo jogo, no Estádio do Dragão frente ao FC Porto.