Warriors caem em Portland antes da pausa para os All-Star

Os Portland Trail Blazers supreenderam os Golden State Warriors com uma vitória expressiva por 129-107, na última partida das equipas antes da pequena pausa para o fim-de-semana dos All-Star.

Kevin Durant e Stephen Curry apontaram 32 pontos cada, mas não conseguiram evitar a derrota, que colocou um ponto final na série de cinco vitórias consecutivas. Os Trail Blazers voltaram às vitórias após duas derrotas forasteiras, no terreno dos Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder.

Apesar do resultado, os Warriors continuam em primeiro lugar na conferência oeste e com o melhor registo da NBA: 41 vitórias e 16 derrotas. Os Portland Trail Blazers continuam no quarto lugar a oeste, com 34 vitórias e 23 derrotas.

Disputam-se mais três partidas na madrugada de sexta-feira, antes de uma pequena pausa na NBA para o fim-de-semana dos All-Star, que decorre entre 15 e 17 de fevereiro, em Charlotte. A NBA regressará no dia 21 de fevereiro.

Outros resultados:

Cleveland Cavaliers 139-148 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 97-106 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 118-110 Detroit Pistons

New York Knicks 111-126 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 129-120 Washington Wizards

Chicago Bulls 122-110 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 121-111 Houston Rockets

Dallas Mavericks 101-112 Miami Heat

Denver Nuggets 120-118 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 134-107 Phoenix Suns