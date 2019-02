Gonzalo Plata e as declarações sobre a saída do Sporting. "Palavras mal interpretadas"

Gonzalo Plata recorreu às redes sociais para explicar as declaração proferidas na quarta-feira a uma rádio equatoriana, após ter vencido o campeonato sul-americano de sub-20, quando disse que "se fizesse bem as coisas, poderia sair rapidamente do Sporting para um clube maior".

O extremo de 18 anos, que assinou contrato com o Sporting nos últimos dias do mercado de inverno proveniente do Independiente del Valle, ainda espera visto para poder viajar para Portugal, e retratou-se nas redes sociais depois das suas declarações terem dado azo a críticas por parte dos adeptos leoninos:

"Às vezes, as palavras são mal interpretadas. Tenho muito orgulho em ser do Equador, de ter feito história e de ter assinado por um dos maiores clubes da Europa e do Mundo, como é o Sporting, um clube onde Cristiano Ronaldo e Luís Figo se deram a conhecer. Para mim, eles têm uma carreira de sonho, e era a isso que me referia".

O avançado de 18 anos terminou com um agradecimento ao Sporting pela aposta. "Vou dar tudo pelo clube que apostou em mim e pelos adeptos fantástico".