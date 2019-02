Nápoles vende capitão Hamsik para o campeonato chinês

O Nápoles anunciou, esta quinta-feira, a venda do médio eslovaco Marek Hamsik para o Dalian Yifang, do campeonato chinês.

A confirmação foi dada à "Radio Kiss Kiss" por Mattia Grassani, elemento do departamento jurídico do clube italiano: "O Hamsik é jogador do Dalian desde as 20h30 de ontem".

Apesar do negócio ainda não ter sido oficializado, o internacional eslovaco ruma à China a troco de um valor a rondar os 20 milhões de euros. A transferência do médio de 31 anos esteve em risco e o Nápoles chegou mesmo a emitir um comunicado a anunciar o adiamento da venda, devido aos clubes não acordarem no "método de pagamento".

Hamsik, capitão de equipa, estava no Nápoles desde 2007/08, e somou um total de 121 golos em 520 jogos disputados.