Lembra-se de Tacuara Cardozo? Marcou golo de meio-campo

O avançado Óscar Tacuara Cardozo marcou aos 35 anos um dos golos da carreira.

O Libertad, do Paraguai, venceu o The Strongest, da Bolivia, por 5-1, mas o quarto golo, o do paraguaio ex-Benfica, foi o ponto alto do jogo.

A equipa de Cardozo recuperou uma bola no meio-campo defensivo e o ponta de lança, melhor marcador estrangeiro dos encarnados, sem preparação, disparou a mais de 50 metros de pé esquerdo e não deu hipóteses ao guarda-redes (adiantado) do The Strongest.