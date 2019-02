Sporting e FC Porto venceram no andebol

Jogo em atraso da 15ª Jornada

Sporting da Horta 36-33 Arsenal

José Silva e André Lima do Sporting da Horta foram os melhores marcadores do encontro, ambos com 12 golos.

Jogo em atraso da 17ª Jornada

Fafe 22-30 Sporting

Luís Pereira, do Fafe, e Carlos Pasarin, do Sporting, foram os melhores marcadores, ambos com 6 tentos.

Jogo antecipado da 24ª Jornada

FC Porto 34-22 Belenenses

Fábio Semedo e João Ferreira, ambos do Belenenses, foram os melhores marcadores com 7 golos.

Classificação

1- FC Porto 22 jogos/64 pontos

2- Sporting 21/61

3- Benfica 20/56

4- Águas Santas 21/52

5- Belenenses 23/52

6- Madeira SAD 21/49

7- ABC 22/46

8- Boa Hora 23/39

9- Maia/Ismai 22/39

10- Avanca 21/37

11- Sporting Horta 22/32

12- Fermentões 22/29

13- Fafe 22/30

14- Arsenal 22/22