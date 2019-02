Morte do gasóleo? Care Diesel promete menos 65% de emissões

Numa altura em que o gasóleo é considerado proscrito um pouco por todo o mundo, com vários construtores automóveis a abdicarem do diesel, há quem insista em produzir gasóleo mais limpo.



Os finlandeses da Neste estão já a produzir um combustível especial, que foi batizado com o nome Care Diesel.

É acima de tudo um combustível limpo, que não utiliza gasóleo obtido na origem, de produtos fósseis. É composto por resíduos, óleo de cozinha reciclado e até derivados de petróleo, como graxa.

Este combustível, que está já a ser produzido, é distribuído na Alemanha, pela Toolfuel, e está já a ser intensamente testado pela Bosch.

Que benefícios traz em comparação com o gasóleo normal?

Segundo a empresa que produz este combustível, o Care Diesel é capaz de reduzir as emissões de CO2 em cerca de 65%, em comparação com o diesel produzido a partir de combustíveis fósseis.

Numa altura em que o diesel está debaixo de fogo, depois de tantas empresas e particulares, como os proprietários de automóveis terem investido em carros a gasóleo, esta pode ser uma boa solução, tendo em conta os dados apresentados pela Neste.

Reduzir o CO2 pode ajudar a travar a batalha em marcha contra o gasóleo. A questão é se o irá conseguir e se será possível produzir em grande escala este tipo de combustível.

Menos poluente e menos eficiente?

Não. A empresa garante que a eficiência do Care Diesel é semelhante em comparação com o gasóleo dito normal, com um benefício adicional: uma vez que este combustível é menos poluente, a regeneração do filtro de partículas não necessita de ser tão frequente.

Há ainda um pormenor importante: muitos automóveis dispõem já de elevados padrões de redução de gases poluentes e, nesse caso, o uso de Care Diesel apresenta ainda uma redução de gases, mas pode não ser muito significativa.

O Care Diesel é mais caro?

O Care Diesel ainda não está a ser comercializado. Está a ser distribuído e utilizado, por exemplo, pela Bosch, mas não está à venda em postos de abastecimento.

A empresa que produz este combustível assume que será um produto um pouco mais caro que o diesel convencional, um custo que está relacionado com os custos de produção.