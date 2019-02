Atentado mata pelo menos 27 guardas revolucionários no Irão

Pelo menos 27 elementos da Guarda Revolucionária foram mortos esta quarta-feira, no Irão, em resultado de um atentado suicida.

O ataque aconteceu numa entre as cidades de Zahedan e Khash, no sul do país.

Um bombista suicida fez explodir uma carrinha armadilhada junto a um autocarro que transportava elementos da Guarda Revolucionária, uma força de elite iraniana.

A ação já foi reivindicada pelo grupo Jaish al Adl (Exército da Justiça), da minoria sunita, avança a agência de notícias Fars.

Um vídeo divulgado pela mesma agência mostra um cenário de destruição, com destroços das viaturas e sangue das vítimas.