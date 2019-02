Liga dos Campeões dá azo a brincadeira entre ministérios alemão e britânico

O futebol mexe com milhões de pessoas e, por vezes, nem a política fica indiferente às emoções do desporto-rei. O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões ditou três confrontos entre clubes ingleses e alemães, e os respetivos Ministérios dos Negócios Estrangeiros entraram numa brincadeira através do Twitter.

Tudo começou com um "tweet" do ministério alemão, que brinca com o Brexit: "Queridos britânicos, nós gostamos muito de vocês e temos pena que queiram deixar a União Europeia, mas quando se fala dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, somos a favor de um Brexit total e sem retorno".

A brincadeira mereceu resposta por parte do ministério britânico, que preferiu remeter para os factos históricos, apontando que os clubes ingleses contam com mais qualificações para a fase a eliminar da prova do que os emblemas alemães:

"Estamos a deixar a União Europeia, mas não largamos a Europa", respondeu.

Nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Schalke 04 vai defrontar o Manchester City, o Liverpool mede forças com o Bayern de Munique, e o Borussia Dortmund enfrenta o Tottenham.

Veja os tweets: