Grupo Lusíadas Saúde vai cessar acordo com a ADSE

O Grupo Lusíadas Saúde anunciou esta quarta-feira que vai cessar acordo com a ADSE, o subsistema de saúde do Estado.

O conselho de administração do grupo privado diz, em comunicado, que “está a analisar opções para a cessação das atuais convenções existentes com a ADSE”.

A decisão é justificada “por considerar que o imperativo de garantia de qualidade e segurança clínica dos seus clientes (beneficiários desse subsistema público) poderá vir a ser sistemicamente afetado com as regras e procedimentos atualmente vigentes”.

O Lusíadas Saúde contesta a redução, por parte da ADSE, dos preços dos atos médicos a posteriori, “mais de dois anos depois nos casos atuais em discussão”, sem ter “em linha de conta o tratamento e atos prestados a cada cliente, de acordo com as suas necessidades específicas”.

Em causa está também a existência de uma tabela de preços que o grupo privado considera “desajustada da realidade atual”.

“Tratam-se de valores incompatíveis com os padrões de segurança e qualidade com que alinhamos a nossa prestação de serviços e com o nível de experiência que fazemos questão de garantir a todos os Clientes que nos procuram, incluindo os beneficiários da ADSE”, sublinha o comunicado.

Grupo Lusíadas Saúde adianta que vai continuar a assegurar o acompanhamento e tratamento aos clientes da ADSE que se encontrem a ser assistidos nas unidades do grupo.

Também vai ser criada uma “tabela própria para que os mesmos beneficiários possam aceder às nossas unidades, podendo posteriormente pedir o reembolso à ADSE em regime livre”, esclarece o comunicado.

O Grupo Lusíadas Saúde sublinha que “continua a manter-se, no entanto, totalmente disponível para a construção de soluções de parceria que garantam um compromisso justo, equilibrado, seguro, previsível e sustentável para todos os intervenientes, passível de garantir, acima de tudo, a qualidade dos atos e a segurança clínica para os Clientes das suas unidades de saúde”.



"Oportunamente, e após a necessária análise do conteúdo contratual das convenções em vigor, comunicaremos às partes os procedimentos operacionais relevantes, em especial quanto aos prazos da cessação das convenções e consequente cessação da marcação de atos em regime convencionado", conclui o comunicado.



O anúncio do Grupo Lusíadas Saúde é conhecido depois de o Grupo Luz Saúde e a rede CUF terem anunciado a suspensão do acordo com a ADSE.