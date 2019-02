Icardi de fora da convocatória do Inter. "Ele não quis vir"

Luciano Spalletti, treinador do Inter de Milão, confirmou que Mauro Icardi ficou de fora da convocatória para o jogo dos 16 avos de final da Liga Europa frente ao Rapid de Viena "por vontade própria". Em conferência de imprensa, o técnico da equipa "nerazzurri" anunciou que a decisão de não integrar a lista de convocados para o compromisso europeu foi do avançado argentino:

"Ele foi convocado para vir até Viena, mas não quis vir. Há coisas que o perturbam a ele e à equipa, mas agora temos de nos focar no jogo do Rapid", começou por dizer.

A notícia surge no mesmo dia em que o Inter de Milão decidiu retirar a braçadeira de capitão ao avançado argentino, após um impasse contratual com o clube. "A decisão de retirar a braçadeira a Icardi foi dolorosa e nada fácil, mas compartilhada por todos no clube e tomada para o bem do Inter".

O atual vínculo de Mauro Icardi dura até 2021, mas o cenário de uma eventual saída do argentino torna-se cada vez mais possível, com vários gigantes do futebol europeu interessados.