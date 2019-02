Fórmula 1. Mercedes e Red Bull já rolam

“A temporada de 2019 será um novo desafio para todos nós. Os regulamentos mudaram substancialmente. Temos de começar do zero. Precisamos provar novamente contra as nossas expetativas e os nossos concorrentes”, disse Toto Wolff, chefe da Mercedes.

Por sua vez, a Red Bull Racing mudou as cores e os motores (agora Honda). O RB15 também deu a primeira volta do ano esta quinta-feira no circuito de Silverstone com os pilotos Pierre Gasly e Max Verstapen.

O campeonato do mundo de Fórmula 1 terá 21 provas. A primeira etapa será na Austrália a 17 de março.