Seferovic espera "uma boa luta" frente ao Galatasaray

O avançado suíço Haris Seferovic espera uma "boa luta" na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, no terreno do Galatasaray. Em conferência de imprensa, o ponta-de-lança fala ainda sobre o ambiente complicado que se sente no estádio do clube turco:

"Espero um jogo com grande ambiente. É uma grande equipa com grandes jogadores, mas nós também estamos em boa forma e, por isso, vamos ver o que vai acontecer. Viemos aqui para ganhar e dar o nosso melhor, vai ser uma boa luta", começou por dizer.

Seferovic tem nove golos apontados nos últimos nove jogos das águias, depois de várias meses relegado nas opções de Rui Vitória. Questionado sobre o que mudou, o suíço remete para a oportunidade dada por Bruno Lage:

"Mudámos para o 4-4-2 e deram-me a oportunidade. Estou a desfrutar dos jogos e feliz pelos golos que marquei. Quero continuar a marcar golos agora. Estou confiante, assim como toda a equipa".

O avançado preferiu não falar sobre as expectativas na competição e recusou falar numa eventual candidatura ao troféu: "Vamos jogo a jogo e depois vemos o que pode acontecer, mas não pensamos já na final".

Bruno Lage poupou jogadores como Pizzi, Grimaldo e Jonas, elementos que Seferovic admite que farão falta, mas abrem uma oportunidade a outros jogadores. "Vamos sentir a sua falta, mas temos outros grandes jogadores que trabalham muito bem e que vão ter a sua oportunidade".