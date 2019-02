Feirense com seis "reforços" na preparação para o Nacional

Filipe Martins, treinador do Feirense, contou com seis jogadores regressados de lesão na sessão de treino desta quarta-feira, em preparação para a partida da 22ª jornada da I Liga, frente ao Nacional.

Os guarda-redes Bruno Brígido e Caio Secco realizaram trabalho condicionado, enquanto Tiago Mesquita, Aly Ghazal, Edson Farias e Luís Machado já reintegraram os trabalhos da equipa.

A formação fogaceira vê reduzido o número de jogadores no boletim clínico, que contava com nove nomes na última partida frente ao Sporting. De fora continuam apenas o defesa Philipe Sampaio, o médio Babanco e o ponta-de-lança Edinho.

O Feirense, último classificado da I Liga com 14 pontos, recebe o Nacional, 16º com 20 pontos, no sábado, às 15h30, no Estádio da Madeira.