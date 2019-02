Benfica termina preparação para o Galatasaray em Istambul

O Benfica terminou esta quarta-feira a preparação para a partida frente ao Galatasaray, já no relvado da Arena Turk Telekom, em Istambul, na véspera da partida da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Bruno Lage contou com os 20 convocados no treino de adaptação ao relvado do palco da partida. O técnico das águias poupou Pizzi, Grimaldo e Jonas, que ficaram fora dos convocados por opção técnica.

Lage manteve Ferro e Florentino Luís nos convocados, e adicionou Yuri Ribeiro, lateral-esquerdo que deverá ser titular, Zlobin, Jota, Zivkovic e Corchia.

Jardel, Fejsa, Conti e Ebuehi são os nomes que constam no boletim clínico e também não entram nas opções de Bruno Lage para o jogo com o Galatasaray.

O Galatasaray-Benfica está marcado para quinta-feira, às 17h55, jogo com com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.