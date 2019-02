Tiago Castro quer terminar mau momento do V. Setúbal no Estádio do Dragão

Tiago Castro, novo avançado do Vitória de Setúbal, quer colocar um ponto final na série negativa do clube sadino já na próxima jornada, no Estádio do Dragão. Em conferência de imprensa, o extremo de 23 anos acredita na surpresa:

"É nos grandes jogos que as coisas podem acontecer e é aí que se pode dar o clique. O FC Porto é uma grande equipa e ainda ontem o demonstrou num terreno difícil, contra a Roma. Acredito que esta equipa está muito perto de ganhar".

O extremo estreou-se na I Liga na última jornada, no empate a zero frente ao Belenenses, e revela a estratégia para um bom resultado no terreno do líder do campeonato:

"Vamos discutir o jogo, porque a nossa equipa gosta de o fazer e o treinador também impõe esse estilo. Vamos jogar olhos nos olhos do adversário. O FC Porto tem muita qualidade, mas a nossa principal arma é querermos ganhar muito mais do que eles. Se isso acontecer, estamos muito mais perto de o conseguir".

O Vitória de Setúbal não prova o sabor da vitória há dez jornadas no campeonato, mas destaca os três empates consecutivos como fator de otimismo: "É verdade que a equipa não ganha há alguns jogos, mas também não perde há três. Quando não se perde estamos mais perto de ganhar. O grupo é muito forte e está confiante".

O FC Porto recebe o Vitória de Setúbal no sábado, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.