Fernando avisa Benfica: 10-0 não se repetirá com o Galatasaray

Fernando Reges ficou surpreendido com o 10-0 do Benfica ao Nacional, mas garante que esse resultado não se repetirá com o Galatasaray, nos 16 avos de final da Liga Europa.

O resultado mais desnivelado da última jornada do campeonato português "foi muito surpreendente" para o médio do Galatasaray, que no entanto deixou já um aviso, em declarações à Sport TV: "São coisas que acontecem, mas com certeza que aqui [na Turquia] será diferente."

"O Benfica vem num bom momento, mas jamais a nossa equipa ia temer o Benfica. Temos de respeitar bastante, mas aqui em casa quem manda é o Galatasaray e garanto que será um jogo muito difícil para o Benfica", acrescentou, em conferência de imprensa.



Fernando acredita, até, que o Benfica fica mais fraco sem Jonas, Pizzi e Grimaldo, que não foram convocados por Bruno Lage e que são jogadores com "funções muito importantes". Ainda assim, salienta que os encarnados têm "um plantel muito forte".

"O Benfica tem três jogadores importantes que estão fora, mas tem uma grande equipa e com certeza será um jogo muito difícil. Conhecemos bem a equipa deles e vamos fazer tudo para conseguir um grande resultado. Vamos tentar eliminar os pontos positivos deles e colocar em prática os nossos", vincou o trinco brasileiro.



Comparação entre águias e dragões



Fernando considera que a sua equipa teve "um pouquinho de azar" por perder os dois jogos da Liga dos Campeões com o FC Porto, que "é melhor que o Benfica". E sublinha que, frente ás águias, "será um jogo completamente diferente". Para Fernando, a eliminatória é "muita dividida", pelo que será "muito importante" ganhar em casa.

Fernando deixou, ainda, um carinho ao FC Porto, que representou por seis temporadas. "Sempre que posso, acompanho. Estou sempre a torcer para que o Sérgio Conceição consiga levar o FC Porto a bom porto", assumiu o brasileiro, para quem o jogo com o Benfica será "especial".

A primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, entre turcos e águias, está marcada para quinta-feira, às 17h55, em Istambul. O Galatasaray-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.