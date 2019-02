Icardi não renova e perde a braçadeira. Handanovic é o novo capitão do Inter

O Inter de Milão anunciou, esta quarta-feira, que retirou a braçadeira de capitão ao avançado argentino Mauro Icardi, e definiu o guarda-redes Handanovic como o novo capitão de equipa.

Em causa está o impasse negocial entre o clube e o ponta-de-lança de 25 anos. O Inter pretende estender o atual vínculo do goleador, com validade até 2021, e assim proteger-se do interesse de vários gigantes do futebol europeus, como Real Madrid, Chelsea, Juventus e Atlético de Madrid.

As duas partem não chegaram a acordo e a saída torna-se um cenário possível. Icardi ficou mesmo de fora da convocatória do Inter para a primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, frente ao Rapid de Viena.

Mauro Icardi está no Inter desde 2013 e apontou um total de 122 golos em 210 jogos disputados.

A formação liderada por Luciano Spalletti nomeou o guarda-redes esloveno Samir Handanovic como o novo capitão de equipa. O experiente guardião, de 34 anos, está no clube desde 2012 e soma 275 jogos na equipa.

[Atualizado às 14h00 - Convocatória Inter]