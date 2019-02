Danilo admite FC Porto mais pressionado, após aproximação de Benfica e Braga

Danilo reconhece que o FC Porto sente a pressão de ter o Benfica a um ponto de distância e o Braga a dois, no campeonato.

O Benfica chegou a estar a sete pontos do FC Porto e o Braga a seis, porém, recuperaram grande parte da desvantagem e agora, são sérias ameaças à liderança dos campeões nacionais. Danilo admite que a equipa portista sente a pressão da perseguição do rival.

“Estavam atrás por alguns pontos, infelizmente encurtaram esses pontos. Mas essa perseguição sentes sempre, porque cada jogo que jogamos eles esperam que nós percamos pontos e nós também desejamos que eles percam e há sempre essa perseguição”, explicou o médio aos jornalistas, no Estádio Olímpico de Roma, após a derrota do FC Porto na Liga dos Campeões.

Danilo assume má fase portista



Danilo garante que “não existe quebra”, contudo, assume que o FC Porto está a passar uma fase negativa, com somente uma vitória nos últimos cinco jogos. Uma fase que “todas as equipas passam”, mas que chegou na pior altura possível.

“Infelizmente, nós estamos a passar [pela má fase] neste momento crucial da época, em que se decide muita coisa, mas penso que vamos sair deste momento”, salienta Danilo, que tem a fórmula para resolver este problema: “É com vitórias. Quanto mais rápido conseguires uma vitória, mais rapidamente sais deste momento.”

Vencer o Vitória de Setúbal, já no sábado, é determinante, depois de duas jornadas sem vencer.

“Vai ser muito importante porque é um jogo da Liga, o nosso principal objetivo, e porque não ganhámos há dois jogos. Vai ser um jogo importante para podermos dar a volta por cima”, realça Danilo.

Os dragões jogam no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Vitória de Setúbal tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.