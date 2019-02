Crédito à habitação regressa a valores pré-crise

Os portugueses devem cada vez mais dinheiro aos bancos. Desde 2009 que não se vivia tanto do crédito e o da habitação regressou a níveis pré-crise.

Os dados mais recentes do Banco de Portugal revelam que o volume do crédito à habitação cresceu, em 2018, 19%, face ao ano anterior. Foram concedidos 9,8 mil milhões de euros para compra de casa.

Também o crédito ao consumo está a aumentar, tendo atingido 4,7 mil milhões de euros, mais 10,3% do que em 2017. A este valor é ainda preciso somar os empréstimos para outros fins - saúde, educação ou sem finalidade -, que atingiram 1,823 mil milhões de euros.

No plano das dívidas com cartões de crédito, regista-se o valor mais elevado desde 2009. São 137 mil as pessoas em situação de incumprimento com cartões.