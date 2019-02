Marcano não se arrepende de ter trocado o FC Porto pela Roma. O central espanhol, que foi suplente na vitória romana sobre os dragões, por 2-1, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, deu o exemplo dos primeiros tempos no Porto para afiançar que acredita que conseguirá conquistar o seu espaço no Olímpico de Roma.

"Nunca me arrependo das decisões que tomo na vida", frisou Marcano, após a partida. O central, que tem apenas oito jogos realizados, esta época, e tem sido alvo de críticas, admitiu que tem tido "alguns problemas de adaptação", mas lembrou que "os primeiros anos em Portugal também foram difíceis, mas depois terminaram bem".

Marcano deixou "grandes amigos" no FC Porto, contudo, na segunda mão da eliminatória, no Dragão, as amizades ficarão fora de campo. A Roma está "em boa posição" para passar a eliminatória, mas o golo sofrido no Olímpico é perigoso. O central espanhol sabe, de tantos jogos que fez como homem da casa, quão difícil é ser visitante no reduto portista.

"É um estádio sempre difícil, mas também temos as nossas armas. Espero passar, mas é no campo que se prova quem está no melhor momento", salientou Marcano, em, declarações aos jornalistas, no Estádio Olímpico de Roma.