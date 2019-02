Produção industrial aumenta 1,1% na zona euro em 2018

A produção industrial aumentou 1,1% na zona euro e 1,3% na União Europeia (UE), em 2018 face a 2017, segundo dados sobre o acumulado do ano incluídos no boletim de dezembro do Eurostat.

Em dezembro, na comparação homóloga, a produção industrial sofreu um forte recuo de 4,2% na zona euro e abrandou 2,7% na UE.

Também na comparação com novembro, o indicador evoluiu negativamente: -0,9% na zona euro e -0,5% na UE, segundo o gabinete estatístico europeu.

Face a dezembro de 2017, os recuos mais importantes observaram-se na Irlanda (-13,4%), em Malta (-5,2%) e na Holanda (-3,2%) e os principais avanços na Dinamarca (11,6%), Luxemburgo (3,5%) e Letónia (3,3%).

Na variação mensal, a Irlanda (-19,8%), a Espanha (-6,7%) e a Croácia (-6,6%) foram os países onde a produção industrial mais contraiu e a Dinamarca (14,3%), a Hungria (5,8%) e a Estónia (5,7%) onde mais aumentou.

Em Portugal, o indicador recuou 0,7% face a dezembro de 2017 e cresceu 1,2% na comparação com novembro último.