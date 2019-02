Hayward comanda os Celtics, na ausência de Irving

Gordon Hayward assumiu o comando dos Boston Celtics, na ausência de Kyrie Irving, lesionado num joelho, e ajudou a equipa a bater os 76ers, em Filadélfia. O antigo jogador dos Jazz, que sofreu lesão grave na época passada, continua sem ser opção no cinco inicial, mas é cada vez menos um corpo estranho na equipa.

Hayward saltou do banco para ser o melhor marcador do encontro, com 26 pontos. Os Celtics venceram, por 109-112, com Al Horford a registar 23 pontos e Jayson Tatum a fazer duplo-duplo: 20 pontos e dez ressaltos.

Embiid foi o melhor dos 76ers, com 23 pontos e 14 ressaltos. Jimmy Butler marcou 22. A vitória permitiu a Boston igualar o registo da equipa de Filadélfia, com 36 vitórias e 21 derrotas. Ambas as equipas estão em zona de acesso ao "play-off". Aliás, se a época regular terminasse hoje, Boston Celtics e Philadelphia 76ers teriam confronto marcado.

NBA

Resultados

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers, 117-113

Philadelphia 76ers-Boston Celtics, 109-112

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, 107-108

New Orleans Pelicans-Orlando Magic, 88-118

Golden State Warriors-Utah Jazz, 115-108