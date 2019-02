Adrián López é o dono das manchetes

Adrián López foi herói improvável do FC Porto, em Roma, e ganhou lugar nas manchetes dos três desportivos. Os campeões nacionais perderam em Itália, depois de 26 jogos sem derrotas, com a Roma, por 2-1, na 1ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Adrián abre uma porta", escreve "O Jogo". Um golo do espanhol traz decisão da eliminatória para o Dragão. "Golpe de esperança", titula "A Bola". "Está vivo!", constata o "Record". Brahimi saiu lesionado e está em dúvida para a receção ao Vitória de Setúbal.

Outro destaque do dia, nas bancas,é a decisão do Conselho de Disciplina da Federação que puniu o Benfica com quatro jogos à porta fechada. Em causa queixas do Sporting sobre alegado apoio dos encarnados a claques ilegais. Benfica recorre para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O Benfica joga, quinta-feira, com o Galatasaray para a Liga Europa. Lage poupa Jonas, Pizzi e Grimaldo. O Sporting defronta o Villarreal, para a mesma competição. Mathieu e Nani falham o jogo.

Há, ainda, alguma notas de mercado. O "Record" revela que Zenit insiste em Acuña e "O Jogo" coloca Leonardo Campana, avançado equatoriano, melhor marcador do torneio sul-americano de sub-20, na agenda dos leões.

O "Record" informa que o Krasnodar está atento a Pablo Santos, central do Sporting de Braga, e que há um grupo que dá 80 milhões por 66% da Pedreira. A Câmara Municipal de Braga está interessada em vender o estádio.