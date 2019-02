Misericórdias criticam ADSE por incumprimento com o setor social

Cidadao

13 fev, 2019 Lisboa 19:14

Ninguém do Universo dos beneficiários da ADSE vai sair prejudicado. 1.º Já há outros prestadores a chegarem-se à frente, mais que prontos para substituir o Grupo Mello (hospitais da Cuf) e a Luz saúde: os Hospitais da Cruz Vermelha já se disponibilizaram a reforçar a oferta aos beneficiários da ADSE, assim como os Hospitais das Misericórdias. 2º Os CUF e Luz já viram que deram um tiro no pé, com a sua chantagem - porque isto é só chantagem - e até já oferecem "tabelas e preços módicos" para beneficiários da ADSE que queiram lá continuar a ir - só se forem doidos é que lá vão depois disto 3º Mesmo que não houvesse prestadores prontos para substituir os CUF e Luz, e mesmo não recorrendo ao SNS, contas feitas, o desconto de 3,5% para a ADSE paga um Seguro de Saúde que cobre a maior parte das garantias da ADSE 4º Uma alteração da Legislação e o Hospital Militar - um dos melhores do País - pode receber também civis e fazer de CUF/Luz . 5º Se todos os anteriores falharem, há sempre o SNS. Por tudo isso, duvido muito que haja mesmo afastamento dos Mello e companhia. A chantagem deles só teria sucesso se todos os prestadores batessem com a porta e já se viu que isso não vai acontecer, aliás como disse, já há alguns a por-se em bicos de pés para os substituir. Quando virem os lucros a descer ... voltam.