João Sousa nos oitavos-de-final do ATP 250 de Buenos Aires

O tenista português João Sousa apurou-se para os oitavos-de-final do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, esta terça-feira.

O número um nacional, 41.º do "ranking" ATP, ultrapassou com relativa facilidade o argentino Juan Ignacio Londero, 69.º da hierarquia mundial, com um triunfo em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-4, em 1h13.

Na segunda ronda, João Sousa, que defende o estatuto de quinto cabeça-de-série, vai defrontar o uruguaio Pablo Cuevas, número 78 do mundo.