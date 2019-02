Di Francesco diz que Roma merecia os dois golos de vantagem

Eusebio Di Francesco, treinador da Roma, lamentou o golo sofrido na vitória por 2-1, em casa, frente ao FC Porto, e acredita que a sua equipa merecia ter terminado a partida com dois golos de vantagem:

"Foi uma pena o resultado, mas tenho de elogiar a equipa pela sua solidariedade, pelo que criaram e pelo pouco que deram ao FC Porto. Acho que mereciamos ter terminado o jogo com dois golos de vantagem", começou por dizer na "flash interview" da Sky Sports.

O técnico romano abordou ainda o lance do golo do FC Porto, numa tentativa de remate de Soares que serve de assistência perfeita para Adrián López: "O golo do FC Porto não pode ser classificado como um erro nosso, só talvez no início da jogada, talvez tenhamos dado algum espaço a mais".

Questionado sobre a exibição do jovem Zaniolo, que marcou os dois golos da Roma, Di Francesco prefere "dar mérito ao coletivo", para "dar espaço a Zaniolo para crescer".

O FC Porto-Roma, a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, disputa-se a 6 de março, no Estádio do Dragão.