Sérgio Conceição: "Estou plenamente convencido de que vamos passar a eliminatória"

Sérgio Conceição está confiante de que o FC Porto passará aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, desde que na segunda mão dos "oitavos", frente à Roma, no Dragão, seja fiel à sua identidade.

Na roda da união, após a derrota (2-1) no terreno da Roma, Sérgio Conceição disse aos seus jogadores: "Vamos passar." Confiança que repetiu em declarações à TVI.

"Temos consciência de que somos uma equipa forte. Não somos a melhor equipa do mundo, mas somos uma das equipas mais competitivas do mundo. Se abordarmos o próximo jogo como abordámos vários momentos deste, estou plenamente convencido que vamos passar a eliminatória", declarou o técnico portista.

A chave para passar a eliminatória será acelerar e tirar a Roma da sua zona de conforto. "Estou confiante. De cada vez que aceleramos o jogo, ainda não encontrámos adversários que se sentissem confortáveis. Quando metemos ritmo alto no jogo, os adversários sentem muitas dificuldades e é isso que temos de fazer", disse Sérgio à Eleven Sports.



Sérgio Conceição sublinhou que a eliminatória vai a meio e elogiou o "carácter e personalidade" da sua equipa. "Temos mais 90 minutos para jogar no Dragão e fizemos um golo que deixa tudo em aberto", frisou.

O timoneiro azul e branco salientou o equilíbrio que pautou a primeira parte, com "boa organização defensiva das duas equipas", que "conseguiram anular-se nos pontos mais fortes". Faltou, no entanto, "um pouco de irreverência" no último terço e melhor tomada de decisão. Sérgio Conceição gostou da reação da sua equipa aos dois golos sofridos.

"Fomos atrás do empate, também fomos infelizes no segundo golo e fomos sempre atrás da baliza adversária. As substituições que eu fiz foi sempre à procura do golo. O resultado justo seria o empate", considerou.