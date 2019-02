Casillas: "A eliminatória está em aberto"

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, mostrou-se descontente com a derrota por 2-1 frente à Roma, mas acredita que o golo de Adrián López mantém a eliminatória aberta para a segunda mão, disputada no Estádio do Dragão:

"Independentemente do resultado e do nosso golo, não queríamos uma derrota. Foi um jogo equilibrado, na segunda parte sofremos um golo rápido que não esperavamos, e o segundo aconteceu por azar, a bola bate no poste e sobra para eles. O nosso golo fez justiça e a eliminatória está aberta, apesar de a Roma estar em vantagem".

O guardião dos dragões, em algumas dificuldades na "flash" da TVI após ter levado com um remate na cara nos últimos instantes da partida, acredita que a Roma é uma equipa forte, apesar do mau desempenho no campeonato italiano, e remete para a partida da segunda mão:

"Eles não estão nos lugares mais altos da Serie A, mas têm grandes jogadores, e é um campo difícil e com muito público. No Dragão queremos ter mais domínio e oportunidades para passar aos 'quartos'".

Pepe elogia atitude da equipa

O central do FC Porto marcou também presença na "flash interview" da TVI, elogiou a atitude da equipa, e mostra plena confiança na qualificação para os quartos-de-final:

"Estivemos bem, o resultado não era o que esperavamos, mas tivemos personalidade e iniciativa. Infelizmente tivemos dois erros e eles aproveitaram. Temos um jogo em casa em que vamos procurar passar a eliminatória. No próximo jogo com os nosso adeptos, vamos entrar melhor e com mais determinação, para podermos passar".

A segunda mão da eliminatória dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre FC Porto e Roma disputa-se no dia 6 de março, no Estádio do Dragão.