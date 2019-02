PSG vence sem contestação em Old Trafford

O Paris Saint-Germain venceu, esta terça-feira, por 2-0 o Manchester United, em Old Trafford, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O jogo ficou decidido no segundo tempo, com direito a duas assistências de Di Maria, antigo jogador do Manchester United. O defesa central Kimpembe abriu o marcador aos 53 minutos e o jovem Kylian Mbappé estabeleceu o resultado final pouco depois, aos 60 minutos.

O português Diogo Dalot ficou no banco de suplentes da equipa orientada por Solskjaer.

A partida ficou ainda marcada pela expulsão do médio dos "red devils" Paul Pogba, em cima do minuto 90, por uma entrada duríssima sobre Dani Alves, e ficará de fora para a segunda mão da eliminatória.