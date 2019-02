Costa quer debate sobre regionalização na próxima legislatura

O primeiro-ministro defendeu esta terça-feira eleições diretas para as áreas metropolitanas já em 2021 e que o debate sobre a regionalização do país deve ser relançado na próxima legislatura, antecedendo o referendo e afastado de atos eleitorais.

António Costa avançou com este calendário sobre a continuação do processo de descentralização em Portugal no encerramento do Fórum de Políticas Públicas -- uma iniciativa do ISCTE que se realizou na Assembleia da República, em Lisboa.

Discursando na sala do Senado do parlamento, o primeiro-ministro advertiu que o futuro debate sobre a regionalização do país deve ser feito "no seu devido tempo", ou seja, no começo da próxima legislatura e não agora antes de eleições europeias e legislativas.

"O debate fora de tempo conduzirá inevitavelmente ao insucesso do seu resultado. Fazê-lo no seu devido tempo significa fazê-lo num momento de serenidade e não de diferenciação política. Este debate deve ser feito com base em informação clara, fidedigna e segura", disse, já depois de ter lamentado que a discussão travada em 1997 não tenha reunido essas condições de objetividade.