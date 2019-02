João Félix eleito melhor jogador da Liga no mês de janeiro

O avançado do Benfica João Félix foi eleito o melhor jogador da Liga no mês de janeiro. A Liga de Clubes divulgou, esta terça-feira, os prémios relativos ao primeiro mês de 2019. Os prémios são atribuídos através de uma votação dos 18 treinadores da I Liga.

João Félix, jovem promessa do Benfica, foi eleito o melhor jogador do campeonato, com 28,83% dos votos. O camisola 79 das águias fez três golos e uma assistência nos cinco jogos disputados durante o mês. Chiquinho, do Moreirense, e Bruno Fernandes, do Sporting, fecharam o pódio, respetivamente.

Moreirense, FC Porto, Sporting e Braga vencem prémios

Na baliza, o melhor guarda-redes do mês foi Jhonatan Luiz, do Moreirense, que amealhou 11,57% dos votos. No pódio não ficou qualquer guardião dos quatro melhores clubes portugueses ultrapassados por Muriel (9,72%), do Belenenses, e Helton Leite (9,72%), do Boavista.

Éder Militão, central do FC Porto, voltou a confirmar o domínio nos prémios da Liga referente ao melhor defesa do mês, e foi reeleito pelo quarto mês consecutivo. O internacional brasileiro recebeu 17,59% dos votos, com larga vantagem para o segundo classificado, o colega de equipa Alex Telles, que somou 7,40% dos votos, a mesma percentagem que Bruno Viana, central do Braga.

Bruno Fernandes, que ficou em terceiro lugar no prémio de melhor jogador do mês, venceu o prémio de melhor do mês, com 14,35% dos votos. Chiquinho, do Moreirense, conseguiu 12,50%, e João Félix terminou a votação em terceiro, com 11,57%.

O prémio de melhor avançado do mês foi para o melhor marcador da I Liga, Dyego Sousa, do Braga, que dez dois golos ao longo do mês. Haris Seferovic, do Benfica, e Xavier, do Tondela, fecharam o pódio.

Ivo Vieira confirma revelação

O treinador madeirense do Moreirense, Ivo Vieira, foi eleito o melhor do mês de janeiro. Os cónegos são a equipa revelação do campeonato e ocupam a 5ª posição da tabela de forma isolada. Ao longo do mês, o Moreirense venceu três partidas e perdeu duas.

Bruno Lage, novo treinador do Benfica, ficou em segundo lugar na votação, com 20,06%, com menos seis pontos percentuais que Vieira, que recebeu 26,27%. Sérgio Conceição, do FC Porto, ficou em terceiro, com 13.85%.

Melhor golo do mês e II Liga

O melhor golo do mês, eleito pelos adeptos no website da Liga Portugal, foi apontado por Alex Grimaldo, lateral esquerdo do Benfica, frente ao Boavista, na jornada 19 da I Liga.

Na II Liga, o avançado do Leixões Pedro Henrique foi eleito o melhor jogador do mês, com 14,74% dos votos, melhor do que dois jovens da equipa B do Benfica, Tiago Dantas, com 5,13%, e Willock, 4,49%.

O ponta-de-lança brasileiro trocou o Leixões precisamente pela equipa B do Benfica nos últimos dias do mercado de janeiro.

De acordo com o regulamento da Liga, os prémios deverão ser entregues no primeiro jogo que a equipa de cada jogador eleito realize no seu estádio.