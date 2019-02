Varzim oferece bilhetes em troca de alimentos

O Varzim, emblema da II Liga, está a oferecer bilhetes para a próxima partida frente ao Benfica B, no âmbito de uma campanha solidária.

O emblema poveiro oferece um bilhete em troca de um donativo, em géneros alimentícios, que serão depois distribuídos pelas diversas instituições sociais do concelho da Póvoa de Varzim.

A campanha está em vigor até sexta-feira. Os sócios do clube apenas necessitam de dirigir-se à loja ou sede do clube e na entrega do seu donativo recebe, no imediato, o seu ingresso.

O Varzim recebe a equipa B do Benfica no sábado, às 11h00, na partida que abre a 22ª jornada da II Liga.