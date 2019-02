Galp teve lucro de 707 milhões no ano passado

O lucro da Galp aumentou 23% para os 707 milhões de euros em 2018 face ao ano anterior.

Em comunicado ao mercado, a Galp Energia informou que o resultado foi impulsionado pela entrada em operação de novas plataformas de exploração de petróleo e gás natural no Brasil.

No quarto trimestre de 2018, o lucro diminuiu 42% em termos homólogos, para os 109 milhões de euros (44 milhões de euros em IFRS).

Já o resultado ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) em 2018 aumentou 24% em termos homólogos para 2,2 mil milhões de euros, dos quais quase dois terços foram provenientes das atividades de exploração e produção (E&P), negócio que no ano anterior tinha representado menos de metade do EBITDA total do grupo, refere a petrolífera.