10. Um número nas manchetes

Os 10-0 da Luz, no jogo Benfica-Nacional da Madeira, fazem as manchetes do diário desportivos desta segunda-feira.

"Grau 10 na escala de Richter" é o título maior de O Jogo. "Goleada do século", lê-se, sob o "placard" de 10-0, em A Bola. Mias sintético, o Record: "Furacão".

Com destaque nas três primeiras páginas está também Bruno Fernandes. "Bruno e mais 10", escreve A Bola. "Ao ritmo de Bruno", lê-se no Record. "Brunop contra a depressão"#, titula O Jogo.

Ainda no jornal do Porto, destaque para o FC Porto e para a informação de que "Lyon chama Herrera". Referência, também, para o Sporting de Braga: "Guerreiros agarram o destino".

O Record faz também estes dos destaques, escrevendo "Lyon de olho em Herrera" e "Reviravolta guerreira".