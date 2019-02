Filipe Martins. “A diferença mínima era mais certa"

O novo treinador do Feirense, Filipe Martins, lamenta a altura do primeiro golo do Sporting – em cima do intervalo – numa altura “em que ninguém esperava”.

Em declarações na sala de imprensa, Filipe Martins refere que “o Sporting marcou na altura certa para eles, em cima do intervalo. Eles queriam inverter o momento menos bom e não nos acobardámos com a entrada forte deles. Melhorámos muito e acho que ninguém esperava o primeiro golo do Sporting”.

“Não digo que a vitória não seja justa, mas a diferença mínima era mais certa”, refere.

O treinador acrescenta: “Acreditámos que podíamos lutar até ao fim”.

Já sobre o lance do golo anulado ao Feirense ainda com 0-0, Filipe Martins não se alongou: “Podia ter mudado o estado anímico da minha equipa. Mas não falo sobre arbitragem.”

Quanto à implementação das suas ideias de jogo, ainda com poucos dias de trabalho, o técnico fogaceiro referiu: “Já gostei de algumas coisas. Vamos tentar ser mais pressionantes. Se fizemos isso contra o Sporting, podemos fazer contra outros. Foquei-me na organização defensiva. Temos de ter mais bola, ainda estamos a jogar um futebol muito direto. Não é isso que quero.”

O Sporting venceu o Feirense por 3-1. A equipa da casa continua em último lugar na Liga.